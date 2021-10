Magazine Israel & Rodolffo gravam DVD com Juliette, Kevinho e Maiara & Maraisa Ao todo, serão 19 canções inéditas. O lançamento está previsto para o fim de outubro

dupla Israel & Rodolffo gravou um DVD neste domingo (3) na Casa Maaya, em Brasília. Os sertanejos contaram com participações de Juliette, Kevinho, Maiara & Maraisa, além do duo pop LT. Os cantores ganharam ainda mais projeção com o sucesso do hit “Batom de Cereja”, que bombou especialmente durante a participação de Rodolffo no Big Brother Brasil 21. ...