Magazine Israel e Rodolffo adiam mais shows após cantor e equipe pegarem Covid Apesar do resultado positivo de Israel para a Covid, Rodolffo não foi diagnosticado com o vírus

A dupla Israel e Rodolffo teve de adiar os shows que fariam no próximo dia 14 por causa do diagnóstico de Covid de Israel e parte da equipe da dupla, divulgada no último dia 4. "A equipe Israel e Rodolffo segue se recuperando e cumprindo isolamento. Por conta disso, os shows do próximo dia 14 de janeiro, também não acontecerão", diz um novo informativo publicado hoje n...