Magazine Isabel Veloso afirma que não é mais uma paciente terminal Com a polêmica, a médica da influenciadora, Melina Branco Behne, deu uma entrevista explicando que a situação da jovem não era tão grave quanto parecia

A influenciadora Isabel Veloso, 18, viralizou nas redes sociais no início deste ano após contar que tinha um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Na época, ela afirmou que tinha apenas seis meses de vida. No último dia 11, Isabel anunciou a gravidez do primeiro filho e a notícia gerou várias opiniões por causa do diagnóstico de cân...