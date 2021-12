Magazine Irmão de Marília Mendonça diz que pensou em desistir da música A dupla de João Gustavo, irmão de Marília Mendonça foi apadrinhada por Maiara e Maraísa

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, afirmou em entrevista ao Fantástico (Globo) neste domingo (5) que pensou em desistir da música quando perdeu a irmã, há um mês. No entanto, ele decidiu seguir na carreira e lançou neste domingo a dupla sertaneja com Dom Vittor. Os dois foram apadrinhados no programa por Maiara e Maraísa, que formavam com Marília o trio...