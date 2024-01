Magazine Iphan gastará R$ 2,2 milhões em restauro de obras vandalizadas no 8 de janeiro Presidente do Iphan, Leandro Grass afirma que algumas obras podem guardar marcas do vandalismo mesmo depois de restauradas para preservar a história dos itens

O Iphan, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, firmou uma parceria com a Universidade de Pelotas para restaurar 20 obras de arte vandalizadas durante os ataques do dia 8 de janeiro de 2023. O acervo faz parte do Palácio do Planalto e conta com peças como a escultura "Galhos e Sombras", de Frans Krajcberg, e a tela "As Mulatas", de Di C...