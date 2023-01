Magazine Iphan contrata restauração de mais duas residências tombadas em Natividade Contrato com a Archaios Engenharia no valor de R$ 314 mil têm prazo até 27 de julho para recuperação do local, tombado em 1987

A superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai recuperar mais dois imóveis particulares que estão no conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Natividade, tombado em 1987. As duas casas são residências e pertencem a duas proprietárias idosas sem condições de restaurar, conforme laudo do órgão. As residências estão ...