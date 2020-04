Magazine Iphan abre inscrições para cadastro de ações de preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro Formulário e edital da premiação estão disponíveis no site do Iphan até o próximo dia 18 de maio; ações devem envolver, entre outras questões, áreas de preservação de bens de natureza material e de salvaguarda de práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer

A 33ª edição do Prêmio Rodrigo está com inscrições abertas para todos os brasileiros que atuam na gestão, preservação, valorização e promoção do Patrimônio Cultural. Os interessados podem se candidatar por meio do preenchimento de um formulário on-line, disponível no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) até o dia 18 de maio. ...