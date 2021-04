A atriz Carla Diaz, 30, publicou um registro com a Rafa Kalimann, 28, em seu Instagram nesta terça-feira (13). "Ex-BBBs. Hoje foi assim!", escreveu a artista na legenda. Como resposta à foto, Kalimann escreveu: "Foi uma delícia de receber Carlinha! Seja sempre muito bem-vinda e todo sucesso do mundo!".

Em seus Stories a atriz gravou o momento em que encontrava com a influenciadora nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. "Já invadi o camarim dessa apresentadora. Amei!", afirmou. Muitos internautas especulam se o encontro das duas se deve ao programa Casa Kalimann, que estreia em 28 de abril.

Em participação no Encontro com Fátima Bernardes (Globo) a finalista do BBB 20 falou sobre o novo projeto em conjunto com o Globoplay. "É um projeto para o fim de abril, com direção do Boninho. Vai ser muito a minha cara. Tive liberdade para criar. Estou com expectativa muito grande", comentou.

Recentemente Diaz comemorou seus 8 milhões de seguidores no Instagram. "Muito obrigada a todos vocês que já me acompanhavam durante todo esse tempo e aos que chegaram por aqui agora! Amo vocês!", escreveu na legenda.

A atriz foi eliminada com 44,96% dos votos do público, em uma disputa acirrada com o cantor Rodolffo. No último domingo (11) ela respondeu a perguntas dos fãs em seu Instagram e colocou um ponto final em seu relacionamento com Arthur.