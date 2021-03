Magazine Intervenção instala cruzes em gramado de parque para lembrar os 100 óbitos por Covid-19 em Gurupi Iniciativa tem o objetivo de conscientizar a população sobre as medidas de prevenção e a necessidade do isolamento social

Com o objetivo de sensibilizar e lembrar as vítimas da Covid-19, uma intervenção artística instalou 100 cruzes pretas nesta quinta-feira, 25, no Parque Mutuca, em lembrança aos 100 óbitos causados por complicações da doença em Gurupi. A intervenção deve ficar no parque por cerca de 20 dias. Além da instalação das cruzes, serão gravados vídeos de conscientização no loc...