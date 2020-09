Magazine Interpol prende suspeito de ataque a Porta dos Fundos e prepara extradição O empresário Eduardo Fauzi Richard Cerquise estava na Rússia desde dezembro

A Polícia Federal comunicou nesta sexta-feira (4) que a Interpol em Moscou prendeu o empresário Eduardo Fauzi Richard Cerquise, 41, apontado como um dos autores do ataque à sede do Porta dos Fundos no ano passado. "Foi iniciado os procedimentos para dar início ao processo de extradição pelas vias diplomáticas conforme solicitação da nossa congênere em Mos...