Inscrições para Toca FM - Festival de Mulheres do Tocantins seguem até o dia 15 de junho Poderão se inscrever compositoras de qualquer estilo musical que residam no Estado

Estão abertas até o dia 15 de junho, as inscrições para o Toca FM- Festival de Mulheres do Tocantins. Esse evento é originalmente o primeiro festival musical realizado para as mulheres tocantinenses e tem como objetivo enaltecer o protagonismo feminino na música e na produção cultural. A inciativa tem apoio da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia C...