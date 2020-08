A prefeitura de Palmas prorrogou até o dia 25 de agosto as inscrições para o 14º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), que neste ano terá formato semidigital. O prazo era até esta sexta-feira, 21, mas a prefeitura decidiu abri prazo até a próxima terça-feria.

A inscrição não tem taxa de cobrança e os interessados devem acessar a página da Prefeitura de Palmas, em seguida a subpágina da Agência de Turismo (Agtur), e clicar nos itens 'Edital' e Fichas de Inscrição.

O anúncio do evento no novo formato ocorreu no dia 10 de agosto. Conforme a Agência Municipal de Turismo (Agtur), responsável pela organização anual do Festival, o evento já se tornou indispensável para a Capital por aliar o turismo a gastronomia e por isso, mesmo em meio a uma pandemia, a gestão resolveu realiza o FGT de uma forma diferente.

A iniciativa visa manter o foco na tradição gastronômica aliada ao toque dos chefs de renome nacional. Entre as atrações confirmadas pela Agtur é o tradicional “Cozinha Show” com grandes nomes da gastronomia do Tocantins e do Brasil. Além disso, no FGT 2020 serão mantidas as cinco categorias tradicionais “Comidinha Salgada”, “Prato Salgado”, “Prato Doce”, ‘”Trailer/FoodTruck” e “Rota Gastronômica”.

Conforme a Agtur, os participantes desse ano, como nos anteriores, devem ter obrigatoriamente no mínimo um ingrediente típico da culinária tocantinense no prato participante do Festival Gastronômico.

Inscrições

Conforme a Agtur, as inscrições serão recebidas somente pelo e-mail inscricoesfgtdigital@gmail.com e este ano não tem taxa de inscrição para a participação. As inscrições serão abertas para toda a Capital, com exceção da categoria Rota Gastronômica, exclusiva para estabelecimentos do distrito de Taquaruçu.

Após a inscrição haverá uma etapa de degustação e os classificados participarão do FGT. Além disso, as premiações serão as mesmas, entretanto houve alterações nas vagas e dinâmica do processo. A premiação será distribuída para cada categoria é R$ 6 mil para os primeiros colocados, R$ 2 mil aos segundos colocados, e os terceiros colocados receberão o valor de R$ 1 mil.

Além disso, devido a pandemia da Covid-19 por não haver de montagem de grande estrutura para eventos e comercialização, as vagas das categorias tiveram diminuição no número. Em contrapartida as cotas para Taquaruçu estão mantidas. As cinco categorias terão cinco vagas cada uma delas, sendo uma vaga de cada categoria para cota do distrito. Foram mantidas as 15 vagas para os estabelecimentos de Taquaruçu e Taquaruçu Grande.