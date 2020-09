Magazine Inscrições para o Festival Gastronômico de Arraias até 30 de setembro Festival será entre os dias 29 e 31 de outubro

O IV Festival Gastronômico de Arraias com a temática “Doceiras do Cerrado” está com inscrições abertas até 30 de setembro. A edição "faz homenagem às mestras da culinária cerratense, que guardam imensa riqueza e herança feminina que é o saber fazer culinário", divulgou a organização. "A proposta do IV Festival de Gastronomia de Arraia...