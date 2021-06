Magazine Inscrições para o Festival de Mulheres do Tocantins estão abertas Interessadas em participar podem se inscrever para a seleção até o próximo dia 15 de junho

Nesta terça-feira, 1º de junho, o Festival de Mulheres do Tocantins (Toca FM) abriu inscrição para artistas que desejam participar do evento, que será transmitido no dia 7 de setembro através do YouTube. Os shows serão pré-gravados nos dias 20 e 21 de agosto no Centro Cultural Circo os Kaco, no distrito de Taquaruçu, em Palmas. As cantoras interessadas em participar p...