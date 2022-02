Magazine Inscrições para o Balé Popular do Tocantins estão abertas a partir desta terça Projeto trabalha com as modalidade de balé clássico, jazz, dança contemporânea e danças urbanas

Começou nesta terça-feira, 15, as inscrições para as novas turmas do Balé Popular do Tocantins. A iniciativa da Secretaria Estadual da Educação oferta aulas gratuitas de dança nas modalidades balé clássico, jazz, dança contemporânea e danças urbanas. As inscrições vão até o dia 25 de fevereiro. Conforme a Secretaria da Educação, as audições para o ingresso serão real...