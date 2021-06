Magazine Inscrições para novos alunos nas turmas do Companhia Balé Popular estação abertas Interessados devem ter a partir de 7 anos e não é preciso ter conhecimento de dança

Estão abertas as inscrições para novos alunos da Companhia Balé Popular do Tocantins para as turmas de ballet clássico, jazz e danças urbanas. O período de inscrições para os interessados em ingressar nas novas turmas segue até o dia 18 de junho. Conforme a Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), estão disponíveis 287 vagas e a previsão...