Magazine Inscrições para cursos de artes em Palmas são prorrogadas até 2 de fevereiro Inscrições podem ser realizadas presencialmente nos locais que as aulas acontecerão, sendo o Espaço +Cultura e a Pracinha da Cultura

As inscrições para cursos de iniciação às artes ofertados pela Fundação Cultural de Palmas (FCP) seguem abertas com prorrogação até o dia 25 de fevereiro. As aulas são ofertadas no Espaço +Cultura e na Pracinha da Cultura, no setor Morada do Sol. Conforme a FCP, há vagas nos cursos de pintura em aquarela, desenho, teatro, balé, teclado, canto popular, dança de sal...