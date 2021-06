Magazine Inscrições para Balé Popular do Tocantins foram prorrogadas até a próxima sexta-feira, 25 Audições foram adiadas em virtude da grande procura nos últimos dias; por causa da pandemia, as aulas estão sendo online

Os candidatos interessados em participar do Balé Popular do Tocantins podem realizar suas inscrições até a próxima sexta-feira, 25. Neste ano, as audições estão sendo realizadas pela internet, em virtude do período pandêmico. Para se inscrever, o candidato deve preencher formulário disponível no link: https://forms.gle/yFyGMbv2PpBPNbbi7. A idade mínima para participar é...