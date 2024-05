Magazine Inscrições para as etapas municipal e interestadual do São João do Cerrado 2024 seguem abertas A premiação nos dois concursos ultrapassa R$ 80 mil reais. Evento ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de junho, a partir das 19h30, em Araguaína

As inscrições para o Concurso São João do Cerrado 2024, em Araguaína, região norte do estado, seguem abertas. As informações são da prefeitura do município. O evento está previsto para ocorrer nos dias 28, 29 e 30 de junho, a partir das 19h30, no Parque Cimba. As inscrições para o Concurso Municipal de Quadrilha vão até o dia 7 de junho. Já as inscrições pa...