As inscrições e cronograma do 14º Festival Gastronômico de Taquaruçu estão suspensos por tempo indeterminado, conforme a Agência Municipal de Turismo de Palmas (Agtur). A medida considera as orientações dadas pelos Decretos Municipais 1.856 e 1.862, sobre o enfrentamento a Covi-19, em especial, a medida para que não haja aglomerações de pessoas.

O Festival estava marcado para acontecer entre os dias 3 a 7 de setembro na Praça Vereador Tarcísio Machado da Fonseca, no distrito de Palmas, como acontece tradicionalmente. As inscrições para as 75 vagas seriam realizadas a partir da próxima segunda-feira, 4, até o dia 15 de maio.

Conforme a Agtur, a suspensão ocorreu após a análise da comissão especial para inscrição, análise de documentos, acompanhamento e divulgação dos atos relativos ao regulamento para participação do concurso, considerando o impacto sobre a sociedade, especificamente, de Taquaruçu e os interessados em participar do evento.

A Agência de Turismo ainda informou que assim que a normalidade volte às novas datas do da 14ª edição do Festival serão divulgadas, por meio de publicação no Diário Oficial do Município (DOM).