Magazine Inscrições do edital de concurso para iniciativas artísticas da Lei Aldir Blanc são prorrogadas São aceitos projetos nas áreas de Cultura Tradicional, Popular e Urbana, Música, Artes Cênicas, Artes Visuais, Literatura, Audiovisual e Áreas Técnicas

As inscrições para o concurso para concessão de prêmios para iniciativas artísticas e culturais com recursos via Lei Aldir Blanc estão prorrogadas até próximo domingo, 22. O prazo inicial terminaria nesta quarta-feira, 18, entretanto a Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) atendeu a demanda da classe artística e estendeu a data. Conforme a Adet...