Magazine Inscrições abertas para o Coral Tocantins Interessado tem até o dia 28 de fevereiro para realizar a inscrição

Até o dia 28 de fevereiro, músicos, regentes e cantores amadores com idade mínima de 16 anos, que já tenham experiência em cantar em coral e que moram no Tocantins, podem se inscrever no projeto Coral Tocantins O projeto visa formar um coral virtual temporário, em 2021, sob a regência da maestrina Renate Stephanes, com a participação de coralistas de todo o Esta...