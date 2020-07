Magazine Influenciadores da terceira idade ganham adeptos e marcas com lições de autoestima Marcas passaram a prestar mais atenção nesse público, especialmente durante a pandemia

“Sabe por que avós e netos se dão tão bem? É porque têm um inimigo em comum: a mãe”. É com essa frase espirituosa que Helena Wiechmann, de 91 anos, dá o tom do canal de YouTube Avós da Razão, que tem mais de 37 mil inscritos e um perfil no Instagram com 57 mil seguidores. Ele faz parte de um mapa que a consultoria de marketing de influência Silver Makers acaba de divulgar c...