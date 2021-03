"Batom de Cereja", da dupla Israel e Rodolffo, alcançou o topo de duas das principais plataformas de streaming de áudio no Brasil no último final de semana. O resultado foi impulsionado pela participação de Rodolffo no BBB 21 (Globo), além de estar na boca dos outros participantes, que já criaram até coreografia para ela.

Trata-se da primeira vez que a dupla alcança a primeira posição no Spotify e no Deezer, segundo a assessoria de imprensa da dupla. Nas duas plataformas, elas estão entre as 50 canções mais tocadas no ranking mundial (no Deezer ela aparece na 6ª posição).

Além das mais de 23 milhões de execuções em streaming, o vídeo de "Batom de Cereja" já foi visualizado mais de 28 milhões de vezes no YouTube. A música também tem feito sucesso em aplicativos como TikTok e no Reels do Instagram.

"Minha ficha ainda não caiu", comemorou Israel em comunicado enviado à imprensa. "Nós sempre sonhamos e trabalhamos para que esse dia chegasse, mas está sendo muito além do que imaginávamos."

"Saber que somos a música mais ouvida do país já é maravilhoso, mas, saber também que qualquer cidadão do mundo que ouça a playlist TOP 50 global vai ter a oportunidade de ouvir o nosso som, é indescritível", disse.

"Tudo isso é resultado da nossa batalha ao longo de 25 anos cantando juntos -praticamente uma vida inteira- e de um time alinhado que trabalha 24 horas para que tudo isso aconteça", avaliou. "Sem contar, claro, com a ida do Rodolffo para o BBB que deu um turbo aí nesse trabalho e estamos conseguindo expandi-lo e podendo mostrar para o país inteiro e para o mundo."

"Batom de Cereja" está no DVD "Aqui e Agora", gravado pela dupla em novembro de 2020 em São Paulo. A primeira parte do projeto foi lançada na semana de estreia do BBB 21 para aproveitar a divulgação que o participante teria.

A estratégia funcionou. No Youtube, o trabalho já conta com mais de 45 milhões de visualizações. O canal da dupla cresceu 604%. Foram cerca de 10% de aumento no número de inscritos, que ultrapassou a marca de 1,25 milhão.

No streaming, das 37 milhões de execuções da dupla, 23 milhões foram só de "Batom de Cereja". Os sertanejos cresceram 67% no número de ouvintes mensais e 218% em número de execuções no Spotify.

Já no Deezer, o crescimento foi de 284%. De acordo com a plataforma, a música é mais ouvida nas cidades de São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro. Fora do Brasil, ela é escutada principalmente nos Estados Unidos, na Irlanda, na França e no Paraguai.