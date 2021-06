Magazine Ilha Record, de Sabrina Sato, reúne ex-participantes do BBB e A Fazenda Segundo o material de divulgação, os participantes serão mostrados vivendo aventuras e disputando prêmios

A Record divulgou nesta terça-feira (1°) a lista com os participantes do reality Ilha Record sob o comando de Sabrina Sato, 40. O programa vai reunir 13 participantes, inclusive alguns de reality shows conhecido do público, como Big Brother Brasil (Globo) e de A Fazenda (Record). O reality tem um formato original da emissora paulistana que vai reunir 13 celebridades em um ...