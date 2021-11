Magazine Igreja secular está abandonada, com paredes caindo e prestes a virar ruínas em Chapada de Natividade Imagens feitas pelo fotógrafo Emerson Silva nesta sexta-feira mostram desabamento da parede do fundo do prédio, que já sofreu desabamento e alteração na década de 1980

Construída por volta de 1740 em Chapada de Natividade, município originário do ciclo do ouro (séculos XVIII e XIX), a Igreja de Nossa Senhora Santana está em estado de abandono total e prestes a virar apenas ruína. Protegido por uma tela que parecer querer isolar o acesso ao local, o único elemento a lembrar a importância histórica do prédio é uma placa do Iph...