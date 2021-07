Magazine Igreja anuncia que tradicional Romaria do Senhor do Bonfim será presencial Festa religiosa será realizada de 6 a 16 de agosto, no município de Natividade

Mesmo durante a pandemia e o Tocantins ter imunizado apenas 12,54% da sua população, a Romaria do Senhor do Bonfim, neste ano será de forma presencial. A festa religiosa será realizada de 6 a 16 de agosto, no município de Natividade, sudeste do Estado. Em vídeo divulgado pela Paróquia de Natividade, o padre Leomar Sousa da Silva afirma que a programação religiosa da Rom...