Magazine Humorista se desculpa por criticar Praia Grande e mostra piada com São Vicente Mhel Marrer chamou o município do litoral paulista de lugar "sujo" e onde "todo mundo é feio"; piada foi feita no programa A Praça É Nossa

A humorista Mhel Marrer se desculpou com a população de Praia Grande (SP) pela piada feita no programa A Praça É Nossa da última quinta (21). Na ocasião, ela chamou o município do litoral paulista de lugar "sujo" e onde "todo mundo é feio". "Me desculpa, eu errei, não devia ter falado mal da cidade de vocês. Eu achei que isso era engraçado porque sempre que fiz es...