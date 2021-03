Magazine Humorista Kleber Lopes, de A Praça é Nossa, morre em decorrência da Covid-19 Ele estava internado no hospital de Guarulhos, na Grande SP, quando teve uma parada cardíaca

O humorista e bailarino Kleber Lopes, 39, que fez parte do elenco do programa A Praça é Nossa (SBT), morreu neste sábado (6) em decorrência de complicações da Covid-19. Ele estava internado no hospital de Guarulhos, na Grande SP, quando teve uma parada cardíaca. Segundo a emissora, que confirmou a morte, Kleber integrou o corpo de balé de diversas atrações do can...