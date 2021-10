Magazine 'House of the Dragon', derivada de 'Game of Thrones', ganha primeiro teaser A nova produção deve chegar à plataforma de streaming da HBO Max em 2022

A HBO Max divulgou o primeiro teaser da série derivada de "Game of Thrones", a esperada "House of the Dragon". A nova produção deve chegar à plataforma de streaming em 2022 e já deixou fãs da história ansiosos com o vídeo. "House of the Dragon" acontece 200 anos antes dos eventos de "Game of Thrones" e conta a história da House Targaryen e da guerra civil de Tar...