Magazine “Histórias Daqui”, série sobre lendas da região amazônica será exibida neste domingo Série tem oito episódios produzidos por meio do teatro de animação

A série “Histórias Daqui", do grupo teatral Um Ponto Dois de Teatro, terá estreia e exibição neste domingo, 22, a partir das 17 horas, no canal do Youtube do Grupo. Por meio do teatro de animação, os oito episódios contam histórias, lendas e sobre a cultura popular da região amazônica. Neste domingo, serão exibidos os três primeiros episódios e os demais serão veiculados...