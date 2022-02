Magazine Hercy Filho, nomeado titular da criada Secretaria da Cultura e Turismo realiza primeira reunião Secretário apresentou a nova estrutura e o que representa para a gestão

Com a criação da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), pela Medida Provisória nº 2, o titular nomeado, Hercy Filho, se reuniu os servidores da extinta Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) para apresentar a nova estrutura e o que representa para a gestão. A criação da pasta ocorre com o objetivo de proporcionar m...