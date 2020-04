Magazine Henrique e Juliano encerram live com slogan de Bolsonaro e apoiadores e críticos comentam nas redes Presidente compartilhou o vídeo dos cantores em sua conta no Twitter

A dupla sertaneja Henrique e Juliano encerrou a live na noite de domingo (19), direto da fazenda deles, no Tocantins, com o slogan do presidente Jair Bolsonaro: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". A transmissão, de quase 4 horas, foi vista por pouco mais de 1,8 milhão fãs e terminou com mais de 10 milhões de acessos, segundo o YouTube. O nome...