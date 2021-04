Magazine Heey Cat anuncia lançamento “Fliperama” com parcerias especiais Com Pedro e Jo Borges se unem a DJ para falar de amor no mais novo trabalho

A DJ Heey Cat mais conhecida na área musical pelo seu carisma e bom gosto anunciou nesta quinta-feira (22), o lançamento da música “Fliperama”. Dessa vez o sucesso conta com a participação do cantor Pedro, mais conhecido como papi e do conceituado produtor musical, Jo Borges. Com o poder de representatividade para várias mulheres lésbicas, ela vem se destacando nas re...