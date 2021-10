Magazine Harry Styles interrompe show e revela a fã grávida gênero do bebê que ela espera O cantor interrompeu o show, fez uma pausa e leu o cartão: "é uma garotinha". A jovem grávida se emocionou e abraçou a amiga, enquanto o público todo gritou e aplaudiu

O cantor Harry Styles, 27, promoveu um momento de grande emoção para uma fã no show que fez na segunda-feira (29), em Nashville, nos Estados Unidos, ao revelar o gênero do bebê que ela espera. Tudo começou quando a jovem grávida chegou à apresentação do cantor com um cartaz que dizia: "estou tendo um bebê. Por favor, faça isso ser da sua conta". A mensagem fazia ...