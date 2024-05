Magazine ‘Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban’ será exibido no Cine Cultura na próxima semana Esse ano o filme completa 20 anos e, para comemorar, a obra será reexibida na próxima terça-feira (4)

O filme da saga do bruxinho mais amado do mundo completa 20 anos em 2024, o clássico “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”. Em comemoração, o Cine Cultura vai reexibir a obra na próxima terça-feira (4), em sessões legendadas e dubladas, no, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. A pré-venda de ingressos já iniciou e os passes podem ser adquiridos na Fun...