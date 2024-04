Magazine Hamlet abre festival com exibição de óperas no Cine Cultura Obras do Festival Ópera na Tela serão exibidas até o mês de agosto deste ano

Mais de 15 obras do Festival Ópera na Tela serão exibidas no Cine Cultura de Palmas, até o mês de agosto deste ano. As óperas da Europa estreiam neste sábado (27). A primeira sessão será de 'Hamlet', ópera de Ambroise Thomas, às 18 horas e terá 3h45 de duração. “Hamlet” retrata um amor proibido com um final trágico, inspirados nos eventos do assasina...