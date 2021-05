Magazine Gylwander Peres lançará livro diretamente do Museu Histórico de Pedro Afonso Lançamento será no próximo sábado, 8, e poderá ser acompanhado via Live, que será transmitida no canal do escritor no YouTube

No próximo sábado, 8, o cientista político Gylwander Peres lança o seu livro “Do Iluminismo Aos Nossos Dias”, diretamente do Museu Histórico de Pedro Afonso. A apresentação da obra literária será através de uma Live no canal do autor, “Análise dos Fatos”, no YouTube. Segundo o escritor, o livro é um repertório histórico didático sobre os períodos da história a part...