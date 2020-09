Magazine Gusttavo Lima vira personagem de jogo virtual em 3D com inspiração medieval No game, os fãs poderão cumprir missões diárias para acumular pontos que poderão ser trocados por roupas e acessórios para customizar os avatares

O cantor Gusttavo Lima, 31, que vai lançar em breve o DVD "The Legacy", virou a estrela de um game em 3D com o objetivo de divulgar o novo trabalho. Com o nome de "The Legacy - Game", o jogo virtual tem referências medievais e traz o músico como personagem principal. Para isso, ele foi transformado em um avatar. No game, os fãs poderão cumprir missões diárias par...