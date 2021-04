Magazine Gusttavo Lima surge com anel de noivado e fãs especulam volta com Suita Ainda durante a live, outra situação que chamou a atenção dos fãs de Gusttavo Lima foi o atraso e o sumido dele após dizer que iria ao banheiro

O cantor Gusttavo Lima, 31, apareceu com anel de noivado durante sua participação na live Cachaça Cabaré 3, projeto de Leonardo que agora tem a participação do sertanejo no lugar de Eduardo Costa. Além dos dois artistas, Xand Avião e Raí Saia Rodada também participaram do evento neste sábado (24). Fãs do embaixador começaram a perguntar se o artista havia retoma...