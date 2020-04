A tão aguardada segunda live de Gusttavo Lima nas redes sociais durante o período de isolamento social por causa da pandemia de coronavírus, marcada para a noite desse sábado (11), não decepcionou. O show aconteceu na sua luxuosa e pomposa mansão em Bela Vista de Goiás, que fica a cerca de 50 km da capital Goiânia.

Para começar, o sertanejo conseguiu a proeza de atrasar o show, mesmo sendo feito na sua casa. Ele iniciou com louvor para abençoar. Se declarou para a esposa Andressa Suita. Ensinou que guerreiro tem que sujar a espada. Explanou que o amigo é gay. Tomou cerveja. Tomou vodka. Tomou tequila. Tomou gin. Virou a Ana Maria Braga e cozinhou um arroz carreteiro. Xingou bastante quando um mosquito entrou no seu nariz. Prometeu fazer uma menina nesta noite na Andressa (o que pelo estado alcoólico dele ao fim do show parecia meio difícil). Conversou com Neymar. Doou e conseguiu arrecadar dinheiro e produtos para instituições que estão ajudando necessitados neste momento. Tudo isso em mais de 7 horas de live no YouTube.

A segunda apresentação do sertanejo nas redes durante a quarentena teve 2,6 milhões de acessos simultâneos e rendeu 58,5 milhões de visualizações.

A apresentação começou com o louvor "Maria Passa na Frente". Logo em seguida, Gusttavo começou a tocar os seus hits e sucessos, mas passou o recado. "Que os seres humanos sejam mais humanos".

Ao pedir para o público realizar as doações, Gusttavo contou a história das pessoas que vivem dos alimentos de um lixão em Aparecida de Goiânia e disse que, se ninguém quisesse doar, ele doaria. "Se a galera não quiser... Ah, eu vou doar, vou doar 500 mil reais em alimentos para essas pessoas. Porque isso aí é coisa que a gente não conhece, não sabe o que acontece, mas isso é a realidade de muitas pessoas. Estou doando do fundo do meu coração e direto do meu bolso [...] Organiza, faz o cheque, compra tudo e fornece à essas famílias", falou o 'embaixador'.

Depois de receber críticas nas redes sociais por ostentar uma produção repleta de pessoas em sua primeira live, contrariando as recomendações do isolamento social para conter a pandemia do coronavírus, o cantor revelou que estava com uma equipe reduzida composta de 5 pessoas.

Imerso num mundo de merchans, além das músicas, o que agradou aos fãs da internet foi a espontaneidade do sertanejo. Em um momento em que ele foi passar álcool em gel nas mãos, ele comparou o produto com esperma humano. "Isso aqui parece porr*". Outra hora ele disse que uma bebida de cor vermelha, servida pela esposa, tinha cor de menstruação e completou: "Eu sempre digo que em época de crise, um guerreiro nunca deixa de sujar a sua espada", completou.

Os xingos e palavrões também apareceram diversas vezes durante a live. Bocet* foi dita, repetida e gritada em vários momentos da live. Durante a apresentação, um mosquito entrou no nariz do músico e ele soltou mais uma das suas pérolas: "Entrou um mosquito no meu nariz, aqueles 'boceteros' de c* de cachorro, sabe?".

No meio da apresentação, Gusttavo foi fazer um arroz carreteiro, prato típico daqui de Goiás, e ficou intercalando o preparo com músicas e mostrando um pouco do seu relacionamento com a esposa Andressa Suita. O cantor chegou a dizer que após a live ele e a esposa iriam fazer uma menina. O casal tem dois filhos do sexo masculino.

Gusttavo mandou abraço para o Neymar, que apareceu rapidamente na live através de videoconferência, e disse que ela vai voltar (Será que Neymar está passando a quarentena com dor de cotovelo?) e ainda comentou a live dos sertanejos Bruno e Marrone, que aconteceu nessa semana. "O que você bebeu, Bruno? Você ficou mais louco que o Batman!".

Na internet, internautas elogiaram o cantor: "Lenda", disse um deles. "Gente muito boa", apontou outro. "Orgulho dele", escreveu mais um.

Será que teremos o Boteco do Gusttavo Lima em Casa 3?