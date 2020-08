Magazine Gusttavo Lima e Leonardo farão live juntos Artistas revelaram a parceria na última live de Gusttavo, no domingo (02), em Pernambuco

Durante a live "Sunset", na tarde do último domingo (02), em Pernambuco, o cantor Guttavo Lima anunciou que fará uma apresentação com o sertanejo Leonardo no dia 12 de setembro (sábado), em sua mansão, em Bela Vista de Goiás. O formato da live, horário e músicas não foram reveladas pelos artistas. “Já temos uma live agora, dia 12 de setembro, Gusttavo Lima e Leon...