Gusttavo Lima doa 150 cilindros de oxigênio para pacientes com coronavírus em Manaus Segundo o cantor, a carga deve chegar a capital do Amazonas no início da tarde deste sábado (16)

O cantor Gusttavo Lima informou na manhã deste sábado (16), em suas redes sociais que fez uma doação de 150 cilindros de oxigênio para pacientes com Covid-19 em Manaus (AM). Os cilindros, que atingiram a capacidade máxima de carga de um boeing, chegarão no início da tarde de hoje à capital do Amazonas e serão distribuídos nos hospitais e pontos da região...