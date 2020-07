Magazine Gusttavo Lima atropela ciclista em Bela Vista de Goiás Apesar do acidente, ninguém teve ferimentos graves

O cantor Gusttavo Lima atropelou um ciclista na noite de domingo (05), em Bela Vista de Goiás. De acordo com a assessoria do sertanejo, o artista estava a 30 km/h para passar em um radar eletrônico, com velocidade máxima peritida de 40 km/h, na saída da cidade, mas a vítima passou muito rápido na frente do veículo de Gusttavo. O marido de Andressa Suita estava...