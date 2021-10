O namoro do cantor sertanejo Gustavo Mioto, 24, e da influenciadora digital e advogada Thaynara Oliveira Gomes, 29, mais conhecida como Thaynara OG, chegou ao fim. "Nos separamos sim, mas foi tudo tranquilo, sem brigas e discussões", afirmou o cantor ao jornal Folha de S.Paulo.

"O carinho que eu sinto por ela e pela família dela sempre existirá. Aprendemos e evoluímos muito um com o outro, e ela sempre será uma pessoa especial na minha vida", continuou o dono do sucesso "Com ou Sem Mim" (2020).

Os dois começaram o namoro em 2018 e em agosto de 2020 haviam se separado pela primeira vez. Nove meses depois, reatar o relacionamento e, na época, anunciaram o retorno do namoro em seus redes sociais.

Procurada, a assessoria de Thaynara OG não deu informações até a conclusão deste texto, e nenhum dos dois anunciou o término nas redes sociais. Recentemente, Mioto lançou seu quarto DVD, intitulado "Inconfundível", com nove músicas inéditas, produzidas durante a pandemia, entre elas, "Restrição Sentimental", com participação da cantora Marília Mendonça, 25.

"A música fala sobre aqueles vícios em cafeína e chocolate e como isso tudo parece com o amor que não faz bem e a gente insiste nele. Eu falo justamente [na música] que tenho vícios e o maior não está nem nessa lista", disse ele em entrevista ao F5, na época.

As músicas do DVD estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Os clipes das faixas "Não Parei de Sofrer" e "Não Usa Ele Não" também estão disponíveis na plataforma, com 3,6 milhões e 10 milhões de visualizações, respectivamente.

Mioto diz que é muito gratificante ter Marília Mendonça em um projeto tão especial, porque ela é uma grande amiga, que sempre apoiou a sua carreira. "Estávamos esperando a hora certa para amarrar esse momento, que agora aconteceu. Espero que a galera goste."