Magazine Gustavo Mioto confirma que recebeu convite para BBB 21, mas recusou oferta Ele explica que precisou recusar o convite, pois tem compromissos já firmados com a sua gravadora

As especulações sobre os ocupantes da casa do próximo Big Brother Brasil (Globo) não param de circular pela internet. O cantor sertanejo Gustavo Mioto, 23, apareceu nessa lista e confirmou o fato. "Realmente rolou a conversa. Me sinto lisonjeado por estar sendo cotado para algo dessa magnitude", contou Mioto em um vídeo que publicou nas redes sociais. Ele explica, no...