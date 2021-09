Magazine Gustavo Bardim é o vencedor da 6ª temporada do The Voice Kids Ele ganhou um prêmio de R$ 250 mil, além de um contrato com Universal Music e gerenciamento de carreira

Gustavo Bardim, 11, do time de Michel Teló, é o finalista da sexta temporada de The Voice Kids, neste domingo (26). Ele agradeceu, emocionado, a Deus, à família e aos técnicos: "esse troféu não é só meu, é de todas as crianças; só gratidão", disse. Depois de concorrer com Maria Victória, 12, na primeira rodada, Gustavo foi o escolhido do público para a rodada final,...