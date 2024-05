Os preparativos para o 23º Arraiá da Amizade que ocorre em Gurupi, região sul do estado, já começaram. A festa será de 20 a 22 de junho. Conforme divulgado pela prefeitura do município, neste ano, o evento não apenas mudará de local, mas também trará a alegria do Arraiá para mais perto da comunidade com “Arraiá nos Bairros”.

O evento contará com shows nacionais com bandas como Forró Boys, Banda da Loirinha e Clayton Farias. As apresentações regionais ficam com Kaçula, Deusa Pinheiro, Amigos do Samba, Mistura Nativa, Pedro Henrique e Eduardo, Skema do Brasil e Zdubai.

A programação também contará com um encontro de sanfoneiros e uma apresentação da junina da Melhor Idade, com a escolha do Casal de Noivos, Melhor Marcador, Rainha do Arraiá e Rainha Mirim.

Entre as novidades divulgadas, está a mudança do local da festa para o pátio do Shopping Araguaia, que visa ampliar o espaço e proporcionar uma melhor experiência para os participantes, comerciantes e público em geral.

Arraiá nos Bairros

A Prefeitura decidiu realizar o Arraiá nos Bairros, com cinco setores contemplados entre os dias 6 e 28 de junho. Essa iniciativa, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semeg), terá apresentações juninas estilizadas das escolas locais e bandas regionais.

Confira a programação completa aqui:

Quinta-feira (20)

Abertura com Encontro Sanfoneiros

Apresentação da Junina da Melhor Idade (Secult)

Apresentação de Junina convidada

Início da Competição (Casal de Noivos/Marcador/Rainha e Rainha Mirim)

Show com a Banda Forró Boys

Sexta-feira (21)

Abertura – Show com Kaçula

Início da competição das Juninas do Grupo de Acesso

Show com Banda da Loirinha

Sábado (22)

Abertura – Show com Deusa Pinheiro

Início da competição das Juninas do Grupo Estilizado

Show com Clayton Farias

Programação do Arraiá nos Bairros

Quinta-feira (6) – Ao lado da Feira Coberta da Rua 13 – Saída para Peixe (Amigos do Samba)

Sexta-feira (7) – Quadra em frente ao CEMEI Irmã Divina – Jardim dos Buritis (Mistura Nativa)

Sábado (8) – Ao lado da Escola Mun. Profª Ilsa Borges – Vila Íris (Pedro Henrique e Eduardo)

Sexta-feira (14) – Ao lado da igreja/praça – Setor Vila Nova (Skema do Brasil)

Sexta-feira (28) – Praça do setor Campo Bello (Zdubai)

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Vilma Nascimento