Magazine Gurupi divulga lista com projetos selecionados para receber auxílio da Lei Aldir Blanc Projetos reprovados ainda podem corrigir falhas apresentadas pela comissão para receber recursos de edital que previa 60 prêmios, mas houve apenas 31 inscritos

A secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Gurupi divulgou uma lista com 31 nomes de artistas divulgou o resultado do edital “OCUPA GURUPI COM ARTE DE RUA” referente ao auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. Segundo a publicação três projetos chegaram a ser reprovados, mas como havia 60 vagas e apenas 31 se inscreveram, a comissão decidiu incluir mesmo...