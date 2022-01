Magazine Gurupi abre matrículas para as oficinas permanentes de música, teatro e dança Cursos são gratuitos e são oferecidas 170 vagas para calouros e 96 para veteranos

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) de Gurupi abriu o período de matrículas para as oficinas permanentes de música, teatro e dança a partir desta terça-feira, 14. Os cursos são gratuitos e o edital com as informações está publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 17. São 170 vagas para calouros e 96 para veteranos, com 50% das vagas d...